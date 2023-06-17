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Москва
В поисках ярких, неформальных, креативных друзей.
Москва
Профиль пользователя Copycatlena
О себе
В поисках ярких, неформальных, креативных друзей.
Люблю и умею дружить, слушать, говорить.
Со мной весело, мне многое нравится.
Отношения есть, хочу веселую компанию, тёплого общения, можно выпить, поиграть в настолки, сходить на концерт или просто переодически отправлять друг другу смешных котиков ✨
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн
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