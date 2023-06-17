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Москва
Профиль пользователя Copycatlena

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О себе

В поисках ярких, неформальных, креативных друзей.
Люблю и умею дружить, слушать, говорить.
Со мной весело, мне многое нравится.

Отношения есть, хочу веселую компанию, тёплого общения, можно выпить, поиграть в настолки, сходить на концерт или просто переодически отправлять друг другу смешных котиков ✨

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулся 181 участник

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 133 участника

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 35 участников

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