О себе

В поисках ярких, неформальных, креативных друзей.

Люблю и умею дружить, слушать, говорить.

Со мной весело, мне многое нравится.



Отношения есть, хочу веселую компанию, тёплого общения, можно выпить, поиграть в настолки, сходить на концерт или просто переодически отправлять друг другу смешных котиков ✨