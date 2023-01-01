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Москва
Москва
Профиль пользователя Coolman
О себе
Интересный, веселый.Люблю спорт, активный отдых, музыку разную (в основном рок), нравится все восточное(аниме,дорамы,еда и т.д.), фантастику и фентези во всех проявлениях, космос, вкусную здоровую еду,романтик :)
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