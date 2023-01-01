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Москва
Профиль пользователя Coolman

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О себе

Интересный, веселый.Люблю спорт, активный отдых, музыку разную (в основном рок), нравится все восточное(аниме,дорамы,еда и т.д.), фантастику и фентези во всех проявлениях, космос, вкусную здоровую еду,романтик :)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Хочу пробежатся возле СКА сейчас в 20.00 кто со мной?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 285 участников

маленькое фото пользователя Alinamrk

Москва → пообщаться

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Откликнулось 67 участников

маленькое фото пользователя Alexia

Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Rainy_spb

Санкт-Петербург → собрать компанию

Друзья, где вы?..

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Anastasia847

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Marin4k

Санкт-Петербург → активный отдых

Настольный теннис

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Brgr

Санкт-Петербург → собрать компанию

Настольный теннис

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nina_L

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя MarMikh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Brgr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиграть в бильярд

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя FriendlyVita

Москва → пообщаться

Посоветуйте дораму

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя MarMikh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по Павловскому парку до Садоводства Боде (или ещё где-нибудь)

Откликнулись 3 участника

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