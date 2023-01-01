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Москва
Итишник, non-toxic, большую часть времени.
Москва
Профиль пользователя Cookie.msk
О себе
Итишник, non-toxic, большую часть времени.
Из увлечений:
прогулки по интересным местам Москвы
Вело(не профессионал)
Спортзал
Иногда Мафия
Саморазвитие
Интересны новые люди и их жизненный опыт, недавно вернулся в Москву ищу друзей с кем можно было бы просто пообщаться на отвлеченные темы и приятно провести время за любыми активностями или отдыхом.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
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