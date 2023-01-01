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Москва
Профиль пользователя Cookie.msk

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О себе

Итишник, non-toxic, большую часть времени.
Из увлечений:
прогулки по интересным местам Москвы
Вело(не профессионал)
Спортзал
Иногда Мафия
Саморазвитие

Интересны новые люди и их жизненный опыт, недавно вернулся в Москву ищу друзей с кем можно было бы просто пообщаться на отвлеченные темы и приятно провести время за любыми активностями или отдыхом.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по воробьевым горам.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 262 участника

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки и изучение парков Москвы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Приглашаю к нам в компанию «Просто Яркие» для совместного разнообразного досуга.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Athena

Москва → собрать компанию

+35 Взрослая компания для встреч и обсуждений.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alya97

Москва → пообщаться

Общение, а после может и встречи 🙋‍♀️

Откликнулось 11 участников

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Новосибирск → пообщаться

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