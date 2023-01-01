О себе

Итишник, non-toxic, большую часть времени.

Из увлечений:

прогулки по интересным местам Москвы

Вело(не профессионал)

Спортзал

Иногда Мафия

Саморазвитие



Интересны новые люди и их жизненный опыт, недавно вернулся в Москву ищу друзей с кем можно было бы просто пообщаться на отвлеченные темы и приятно провести время за любыми активностями или отдыхом.