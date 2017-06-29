Москва
Профиль пользователя Cookie

фото пользователя Cookie

О себе

Люблю пробовать что-то новое, тяжёлую музыку, долгие пешие прогулки, читать и абсурдный юмор

Не умею вовремя заткнуться

Мечтаю о собственной Тардис

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Для движовых ребят 🚀

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

маленькое фото пользователя Zhenechek
Москва → Другое

Квест ужастик

маленькое фото пользователя pblhok
Москва → Другое

Ах и вах) и все твои тебя найдут)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.