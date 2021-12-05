Привет) Меня зовут Даша и я буду очень рада с кем-нибудь познакомиться! У меня много увлечений: я люблю читать книги (особенно в жанре фэнтези), прогулки на свежем воздухе, катаюсь на роликах, велосипеде, коньках, лыжах и сноуборде, рисую, занимаюсь скрапбукингом (клею наклейки и создаю композиции). В скором времени начну заниматься новым видом творчества: делать всякие штуки из эпоксидной смолы. Также я люблю поболтать и не против немного покрысить и добавить нотки токсик-контента 🐀 Но мой уровень морали находится на уровне не ниже плинтуса, так что я не злая бука)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб

Москва → прогуляться, перекусить Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

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