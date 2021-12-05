Москва
Профиль пользователя Conejito243
О себе
Привет)
Меня зовут Даша и я буду очень рада с кем-нибудь познакомиться!
У меня много увлечений: я люблю читать книги (особенно в жанре фэнтези), прогулки на свежем воздухе, катаюсь на роликах, велосипеде, коньках, лыжах и сноуборде, рисую, занимаюсь скрапбукингом (клею наклейки и создаю композиции). В скором времени начну заниматься новым видом творчества: делать всякие штуки из эпоксидной смолы.
Также я люблю поболтать и не против немного покрысить и добавить нотки токсик-контента 🐀 Но мой уровень морали находится на уровне не ниже плинтуса, так что я не злая бука)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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