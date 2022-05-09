Москва
Профиль пользователя coldmoon
О себе
Очень люблю слушать музыку
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия
Не нравится:
🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📺 Политика 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Челябинск → Другое
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Москва → Другое
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Горно-Алтайск → Другое
Поговорим обо всём на свете)
Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Москва → Другое
Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
Москва → Другое
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Самара → Другое
Учусь заново знакомиться с людьми
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Давай обсудим мечты?😌
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Краснодар → Другое
Те, кто со мной на одной волне ~
Брянск → Другое
Хочу найти подругу для общения
Хабаровск → Другое
Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.
Москва → Другое
Ищу приятного собеседника
Красноярск → Другое
Хочу поболтать с необычной личностью ✨
Москва → Другое
Ищу подругу 27+ добрую, осознанную, адекватную, общительную💟
Москва → Другое
Ищу друзей
Красноярск → Другое
Хочу найти подругу пообщаться а потом как пойдет
Пенза → Другое
Я хочу найти тех людей,кто вместе со мной хочет уехать в Корею)
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