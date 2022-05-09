Москва
Профиль пользователя coldmoon

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О себе

Очень люблю слушать музыку

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📺 Политика 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → пообщаться

Нужда йомощь и лучшая подруга

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя Aleksandra02
Москва → Другое

Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

Москва → Другое

Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

маленькое фото пользователя Supriitii
Горно-Алтайск → Другое

Поговорим обо всём на свете)

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу друзей 🦋

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Готова подискутировать на любую тему

маленькое фото пользователя Palina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

маленькое фото пользователя Hellena
Москва → Другое

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

маленькое фото пользователя DiDi
Москва → Другое

Давай обсудим мечты?😌

маленькое фото пользователя Karinella
Москва → Другое

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

маленькое фото пользователя Anastasia_21
Краснодар → Другое

Те, кто со мной на одной волне ~

маленькое фото пользователя Olenka32
Брянск → Другое

Хочу найти подругу для общения

маленькое фото пользователя Viktoriya
Хабаровск → Другое

Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

маленькое фото пользователя Ksysha97
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

маленькое фото пользователя Genesis
Москва → Другое

Ищу приятного собеседника

маленькое фото пользователя Milka_u
Красноярск → Другое

Хочу поболтать с необычной личностью ✨

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу 27+ добрую, осознанную, адекватную, общительную💟

маленькое фото пользователя Yana36
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Fjdicsnfek
Красноярск → Другое

Хочу найти подругу пообщаться а потом как пойдет

маленькое фото пользователя Albina23
Пенза → Другое

Я хочу найти тех людей,кто вместе со мной хочет уехать в Корею)

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