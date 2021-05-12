Москва
Профиль пользователя Coach

фото пользователя Coach
фото #2 пользователя Coach
фото #3 пользователя Coach
фото #4 пользователя Coach

О себе

Квантовое мышление

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Международный день йоги в царицыно

Москва → активный отдых

Сплав на байдарке

Москва → активный отдых

Велопрогулка в центр Москвы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Поход с палатками

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.