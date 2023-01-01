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Москва
Профиль пользователя Cmac

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О себе

Привет, меня зовут Стас, мне 32, живу на юге Москвы. Люблю гулять, живое общение и новые знакомства.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → пообщаться

Сыграем в небольшую игру?

маленькое фото пользователя Veronica.922
маленькое фото пользователя Minniam
Откликнулись 2 участника

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на концерт в кафедральный собор

маленькое фото пользователя Bicycle32
Откликнулся 1 участник

Москва → активный отдых

Сходить в спа центр Termoland Бутово

маленькое фото пользователя DanilaMaster
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Tatachka4

Москва → сходить на мероприятие

выпить кофе,пообщаться

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Love_pet

Москва → пообщаться

Какой твой любимый интересный факт?

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя belllrin

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте пить кофе и наслаждаться осенней Москвой ☺️ (ищу друзей)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Vasilisa

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить на Вернисаж (Измайлово) винтажный/блошиный рынок.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Viktoshka

Москва → пообщаться

Игрульки в компьютерные игры

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → пообщаться

Вызов брошен😂получится подружиться еще как. Сложные люди - интересные люди.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Milana1303

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки по Битцевскому лесу.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Tanya321

Москва → пообщаться

Посоветуйте интересный фильм на вечер)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Ayutik

Москва → пообщаться

Ищу интересных собеседников

Откликнулись 2 участника

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