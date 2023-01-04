Москва
Профиль пользователя Cmac

фото пользователя Cmac
фото #2 пользователя Cmac
фото #3 пользователя Cmac
фото #4 пользователя Cmac

О себе

Живу на юге Москвы, люблю прогулки на свежем воздухе и поездки в новые места, интересные концерты или кино, занятия спортом

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Сыграем????

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя HappyCat
Москва → Другое

Пока просто пообщаться

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Morena_me
Саранск → Другое

Обсудим вообще всё?)

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

Го гулять и показывать любимые локации города

маленькое фото пользователя Ignis
Москва → Другое

Собраться в баре Cosmo и сыграть в Место преступления (настолка)

маленькое фото пользователя Ruby_Sparks
Рязань → Другое

Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.