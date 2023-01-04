Москва
Профиль пользователя Cmac
О себе
Живу на юге Москвы, люблю прогулки на свежем воздухе и поездки в новые места, интересные концерты или кино, занятия спортом
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Бунинские луга
Москва → Другое
Пока просто пообщаться
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Саранск → Другое
Обсудим вообще всё?)
Москва → Другое
Го гулять и показывать любимые локации города
Москва → Другое
Собраться в баре Cosmo и сыграть в Место преступления (настолка)
Рязань → Другое
Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)
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