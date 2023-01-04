Живу на юге Москвы, люблю прогулки на свежем воздухе и поездки в новые места, интересные концерты или кино, занятия спортом

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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Рязань → Другое Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)

Москва → Другое Собраться в баре Cosmo и сыграть в Место преступления (настолка)

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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