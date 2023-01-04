Москва
Профиль пользователя Clever

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О себе

Мир, Труд, Май

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в парке Яуза

Москва → прогуляться, перекусить

Вкусно поесть

Москва → пообщаться

Побормочем …)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Aliana
Москва → Другое

Пообщаться с друг другом

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Viku
Москва → Другое

Покурить кальян на набережной у капота 😺

маленькое фото пользователя Marina090
Москва → Другое

Погулять , покурить кальян

маленькое фото пользователя Vika132
Москва → Другое

прогуляться

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет или часто бывает в Мытищах? ☺️

маленькое фото пользователя Ais13
Москва → Другое

Перекусим...

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