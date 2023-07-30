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Москва
Профиль пользователя Citrus

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Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки и просто хорошо провести время 😉

маленькое фото пользователя MiaRise
маленькое фото пользователя JonnySheik
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

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Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

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маленькое фото пользователя DariaDariaDaria

Москва → другое

Приглашаю в разговорный клуб английского и испанского языков!

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Dokard201

Москва → прогуляться, перекусить

Найти друзей для игры в настольные игры, посиделок, общения

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя jsullent

Москва → прогуляться, перекусить

Кальян покурить, поиграть в настолки. Дата на обсуждении.

Откликнулись 3 участника

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