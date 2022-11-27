Москва
Профиль пользователя Chupik_fox
О себе
Люблю смотреть ужастики и аниме, гуляю, (づ ●─● )づ
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
☣️ Токсичность 💨 Кальян 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб
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