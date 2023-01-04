Привет) предлагаю для начала small talk, вот пункты про меня, с которых можем начать: 🔹️ закончил бауманку в 21ом, но хочу поступать на эконом осенью, чувствую нехватку чего-то в жизни 🔹️ Два года назад решил доучить английский, учу)) уже догнал и повалил с1, но пока есть не начал) 🔹️есть большой аквариум, где чуть-чуть рыб и все маленькие. А еще играю в го на 14 кю 🔹️всегда любил фильмы и мультики. Кинопоиск говорит, что мой топ - драмы и криминал. В моем сердце - "выживут только любовники", "гран торино", "с широко закрытыми глазами" 🔹️а в середине 22го раздался выстрел и я упал в литературу к19-20веков. Обращаю внимание на выбор людей, их цели, их любовь. Читаю случайно (по 1-2 книги), но может и совпадет что) 🔹️🔹️из прочитанного - Гаршин, Островский, Чехов, Хаксли, Булгаков, Горький, Гранин, Поварнин, Корнфорт, Розенталь, Альтшуллер (+ современные - Юдковский, Пелевин, Олди) 🔹️🔹️в целях - Шелленберг, Булгаков, Тойнби, Пикетти, Энгельгардт, Альтшуллер, Гете

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги

🪐 Астрология, таро

Москва → пообщаться Если 30 человек напишут 10 слова о себе. Как опишете и не потеряетесь?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.