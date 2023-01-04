Москва
Профиль пользователя chto_v_imeni_te
О себе
Привет) предлагаю для начала small talk, вот пункты про меня, с которых можем начать:
🔹️ закончил бауманку в 21ом, но хочу поступать на эконом осенью, чувствую нехватку чего-то в жизни
🔹️ Два года назад решил доучить английский, учу)) уже догнал и повалил с1, но пока есть не начал)
🔹️есть большой аквариум, где чуть-чуть рыб и все маленькие. А еще играю в го на 14 кю
🔹️всегда любил фильмы и мультики. Кинопоиск говорит, что мой топ - драмы и криминал. В моем сердце - "выживут только любовники", "гран торино", "с широко закрытыми глазами"
🔹️а в середине 22го раздался выстрел и я упал в литературу к19-20веков. Обращаю внимание на выбор людей, их цели, их любовь. Читаю случайно (по 1-2 книги), но может и совпадет что)
🔹️🔹️из прочитанного - Гаршин, Островский, Чехов, Хаксли, Булгаков, Горький, Гранин, Поварнин, Корнфорт, Розенталь, Альтшуллер (+ современные - Юдковский, Пелевин, Олди)
🔹️🔹️в целях - Шелленберг, Булгаков, Тойнби, Пикетти, Энгельгардт, Альтшуллер, Гете
Профиль обновлён 15 июня 2023 г.
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