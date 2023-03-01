Москва
Профиль пользователя Chromat

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О себе

Фотографирую космос, играю в настолки, иногда учу людей работать на сложном лабораторном оборудовании.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Осматриваюсь тут

Краснодар → пообщаться

Что там нового в космосе?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii
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Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
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Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

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Ищу человека, который всё понял

маленькое фото пользователя Partenokarp
Краснодар → Другое

Расскажи мне анекдот

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Какие у вас минусы?

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