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Москва
Люблю слушать музыку,почти любую,особенно люблю тенцевальную,быструю ,но и спокойную классику тоже приветствую
Москва
Профиль пользователя Chrloek
О себе
Люблю слушать музыку,почти любую,особенно люблю тенцевальную,быструю ,но и спокойную классику тоже приветствую
Читаю, как классику,так и фэнтези, мангу
Смотрю аниме и пишу фанфики
Всегда рада новым знакомствам
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать
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