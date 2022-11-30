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Москва
Профиль пользователя Chrloek

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О себе

Люблю слушать музыку,почти любую,особенно люблю тенцевальную,быструю ,но и спокойную классику тоже приветствую

Читаю, как классику,так и фэнтези, мангу
Смотрю аниме и пишу фанфики

Всегда рада новым знакомствам

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я гуляю с собакеном(ерик), го с нами (водный стадион)

маленькое фото пользователя katrin123
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 155 участников

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Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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Знакомство для дружбы или отношений

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Общение на долгий период (онлайн)

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти душевных, хороших подруг/у💓

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