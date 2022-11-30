Москва

Профиль пользователя Chrloek

О себе Люблю слушать музыку,почти любую,особенно люблю тенцевальную,быструю ,но и спокойную классику тоже приветствую



Читаю, как классику,так и фэнтези, мангу

Смотрю аниме и пишу фанфики



Всегда рада новым знакомствам

Была в сети на прошлой неделе

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