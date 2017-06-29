Москва
Профиль пользователя christinaa4

фото пользователя christinaa4

О себе

В Москве совсем недавно! Очень хочется подругу для совместного времяпровождения🫰🏽

Профиль обновлён 6 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Девкиии, я за любой кипишь

Участие в других событиях

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Ищу подругу, 27+

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Ищу подругу💝

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Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

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Отдохнуть в баре, ресторане

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