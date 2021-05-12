Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

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Москва → Другое Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.