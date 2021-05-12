О себе

Привет!

Учусь на медсестру, интересует медицина в любых ее проявлениях.

Люблю животных, большой теннис ( зимой -коньки) и играть в шахматы.

Предпочитаю природу шумным местам, но и в городе не против погулять, пофоткаться и поговорить про жизнь в любых ее аспектах.

Не узнаешь, что тебе понравится-пока не попробуешь и вот я здесь 🙂

А еще немного рисую и когда доходят руки- занимаюсь косплеем на диванном уровне 😂