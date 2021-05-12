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Москва
Профиль пользователя Chirika26

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О себе

Привет!
Учусь на медсестру, интересует медицина в любых ее проявлениях.
Люблю животных, большой теннис ( зимой -коньки) и играть в шахматы.
Предпочитаю природу шумным местам, но и в городе не против погулять, пофоткаться и поговорить про жизнь в любых ее аспектах.
Не узнаешь, что тебе понравится-пока не попробуешь и вот я здесь 🙂
А еще немного рисую и когда доходят руки- занимаюсь косплеем на диванном уровне 😂

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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