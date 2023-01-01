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Москва
Профиль пользователя Chiffa

фото пользователя Chiffa

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Таверна "У Геральта"

маленькое фото пользователя Ereador
Откликнулся 1 участник

Москва → сходить на мероприятие

Ищу веселую компанию на Fantasy Folk Fest

маленькое фото пользователя Huka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 259 участников

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулись 92 участника

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Встреча в чайхоне, Симоновский вал. Будем играть в настолки. В 20.00

Откликнулось 8 участников

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