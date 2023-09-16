Москва

Профиль пользователя CherTolik

О себе Из музыки мне нравятся: Князь, КиШ, ногу свело, сказки черного города, fun mode, агата кристи, кукрыниксы, сплин

Катаюсь на велосипеде, роликах, коньках.

Опыта в настольных играх немного, но тема мне интересна.

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