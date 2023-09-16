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Москва
Из музыки мне нравятся: Князь, КиШ, ногу свело, сказки черного города, fun mode, агата кристи, кукрыниксы, сплин
Москва
Профиль пользователя CherTolik
О себе
Из музыки мне нравятся: Князь, КиШ, ногу свело, сказки черного города, fun mode, агата кристи, кукрыниксы, сплин
Катаюсь на велосипеде, роликах, коньках.
Опыта в настольных играх немного, но тема мне интересна.
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