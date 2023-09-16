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Москва
Профиль пользователя CherTolik

фото пользователя CherTolik

О себе

Из музыки мне нравятся: Князь, КиШ, ногу свело, сказки черного города, fun mode, агата кристи, кукрыниксы, сплин
Катаюсь на велосипеде, роликах, коньках.
Опыта в настольных играх немного, но тема мне интересна.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📺 Политика🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро

События пользователя

Ставрополь → активный отдых

Покататься на роликах

Ставрополь → собрать компанию

Варпоинт (VR шутер)

Ставрополь → сходить на мероприятие

КВИЗ (каждую среду в 19:00)

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Откликнулся 1 участник

Ставрополь → пообщаться

Пообщаться. Поиграть в "настолки" и не только через интернет

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Настольные игры (каждый вторник, среду и пятницу в 20:00)

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Откликнулось 6 участников

Ставрополь → собрать компанию

Настольные игры (каждый вторник, пятницу и субботу в 20:00)

Москва → пообщаться

Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)

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Откликнулось 9 участников

Москва → пообщаться

Поиграть в компанейские игры онлайн (через Дискорд)

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Неравнодушные, нужна ваша помощь! (не материальная)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя edyapups

Ставрополь → собрать компанию

Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

Откликнулся 1 участник

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Ставрополь → прогуляться, перекусить

Сходить куда-то

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