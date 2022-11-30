Москва
Профиль пользователя Chernika

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О себе

Хожу в зал,люблю читать классику и смотреть фильмы. Обожаю юриспруденцию ❤️

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

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Хотелось бы найти себе подругу, взаимная поддержка 💚

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