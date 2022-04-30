Москва
Профиль пользователя cherepenova
О себе
Привет, не давно переехала в Питер, хочу найти родственную душу, найти друзей. Общительная, открытая, веселая. За любой движ)
Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Найти новых друзей:)
Санкт-Петербург → Другое
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Санкт-Петербург → Другое
я хочу общения
Санкт-Петербург → Другое
Погулять)))))))
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Для девочек
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Привет, давай пообщаемся
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