Москва
Профиль пользователя cherepenova

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фото #2 пользователя cherepenova

О себе

Привет, не давно переехала в Питер, хочу найти родственную душу, найти друзей. Общительная, открытая, веселая. За любой движ)

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино/кафе/клуб)

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя Anasteziaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых друзей:)

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Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

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Санкт-Петербург → Другое

я хочу общения

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

маленькое фото пользователя liskus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Nastenka
Санкт-Петербург → Другое

Для девочек

маленькое фото пользователя AnastaSiaaa
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Tanias
Москва → Другое

Привет, давай пообщаемся

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