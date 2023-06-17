О себе

Воспитываю собаку, много работаю и люблю свою работу, увлекаюсь психологией и эзотерикой, немного спорта присутствует в жизни))нравятся душевные беседы, люблю живое общение и узнавать что то новое, хочется расти и развиваться, и окружить себя единомышленниками )