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Москва
Профиль пользователя Cher_nt

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О себе

Воспитываю собаку, много работаю и люблю свою работу, увлекаюсь психологией и эзотерикой, немного спорта присутствует в жизни))нравятся душевные беседы, люблю живое общение и узнавать что то новое, хочется расти и развиваться, и окружить себя единомышленниками )

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

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