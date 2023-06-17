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Москва
Москва
Профиль пользователя Cher_nt
О себе
Воспитываю собаку, много работаю и люблю свою работу, увлекаюсь психологией и эзотерикой, немного спорта присутствует в жизни))нравятся душевные беседы, люблю живое общение и узнавать что то новое, хочется расти и развиваться, и окружить себя единомышленниками )
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
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