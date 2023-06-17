Москва

Профиль пользователя Chel

О себе Хочется создать свою уютную компашку, где можно обсуждать всё, что угодно

Люблю читать книги от попкорн букс (сейчас читаю всё ради игры)

Была в сети две недели назад

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