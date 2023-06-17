⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Хочется создать свою уютную компашку, где можно обсуждать всё, что угодно
Москва
Профиль пользователя Chel
О себе
Хочется создать свою уютную компашку, где можно обсуждать всё, что угодно
Люблю читать книги от попкорн букс (сейчас читаю всё ради игры)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам