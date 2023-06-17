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Москва
Профиль пользователя Chel

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О себе

Хочется создать свою уютную компашку, где можно обсуждать всё, что угодно
Люблю читать книги от попкорн букс (сейчас читаю всё ради игры)

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика
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