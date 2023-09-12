О себе

Меня зовут Ирина. Мне 34 года.



Последнее время стараюсь отказаться от алкоголя, так что круг общения немного подразвалился. Могу выпить в хорошей компании и под настроение, но стараюсь себя ограничивать. Хочу найти людей, с которыми будет интересно и комфортно без алкоголя. Не курю.



Работаю сама на себя. Занимаюсь фитнессом, хожу на плавание, люблю долгие пешие прогулки. Люблю путешествовать и по другим странам, и по территории нашей страны. С удовольствием выбираюсь куда-нибудь на пару дней. Нравится театр, мюзиклы, кино, выставки, музыкальные концерты. Люблю читать. Интересует философия, психология, искусственный интеллект, космос, альтернативная история, архитектура, нутрициология. В целом всегда стараюсь поддержать разговор, даже если тема мне не очень знакома.



Живу в Долгопрудном. Было бы удобно общаться с людьми с севера Москвы или встречаться в центре.

Большой шумной компании предпочту небольшой близкий круг.



Tg @CocaineGrace