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Москва
Профиль пользователя CGrace

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О себе

Меня зовут Ирина. Мне 34 года.

Последнее время стараюсь отказаться от алкоголя, так что круг общения немного подразвалился. Могу выпить в хорошей компании и под настроение, но стараюсь себя ограничивать. Хочу найти людей, с которыми будет интересно и комфортно без алкоголя. Не курю.

Работаю сама на себя. Занимаюсь фитнессом, хожу на плавание, люблю долгие пешие прогулки. Люблю путешествовать и по другим странам, и по территории нашей страны. С удовольствием выбираюсь куда-нибудь на пару дней. Нравится театр, мюзиклы, кино, выставки, музыкальные концерты. Люблю читать. Интересует философия, психология, искусственный интеллект, космос, альтернативная история, архитектура, нутрициология. В целом всегда стараюсь поддержать разговор, даже если тема мне не очень знакома.

Живу в Долгопрудном. Было бы удобно общаться с людьми с севера Москвы или встречаться в центре.
Большой шумной компании предпочту небольшой близкий круг.

Tg @CocaineGrace

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки и изучение парков Москвы

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Albus

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске друзей, весёлой компании, душевных посиделок.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя VladG

Москва → пообщаться

Поговорим о чём-нибудь?😁

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Natali_pushinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске подруг, близких по духу людей.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя nastikkk

Москва → пообщаться

Знакомство. Разговоры по душам.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Maxxx03

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на велике, сходить в бассейн

Откликнулись 2 участника

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