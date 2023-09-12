Москва
Профиль пользователя CGrace
О себе
Меня зовут Ирина. Мне 34 года.
Последнее время стараюсь отказаться от алкоголя, так что круг общения немного подразвалился. Могу выпить в хорошей компании и под настроение, но стараюсь себя ограничивать. Хочу найти людей, с которыми будет интересно и комфортно без алкоголя. Не курю.
Работаю сама на себя. Занимаюсь фитнессом, хожу на плавание, люблю долгие пешие прогулки. Люблю путешествовать и по другим странам, и по территории нашей страны. С удовольствием выбираюсь куда-нибудь на пару дней. Нравится театр, мюзиклы, кино, выставки, музыкальные концерты. Люблю читать. Интересует философия, психология, искусственный интеллект, космос, альтернативная история, архитектура, нутрициология. В целом всегда стараюсь поддержать разговор, даже если тема мне не очень знакома.
Живу в Долгопрудном. Было бы удобно общаться с людьми с севера Москвы или встречаться в центре.
Большой шумной компании предпочту небольшой близкий круг.
Tg @CocaineGrace
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам