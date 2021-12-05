Москва
Профиль пользователя Ceost

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О себе

Я за активный отдых и позитив :)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на искусственной волне

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по ночной Москве, покататься на машине

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя DashaRu
Москва → Другое

В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)

маленькое фото пользователя Eliseyka
Москва → Другое

Sup bord , wake bord , открытые бассейны

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