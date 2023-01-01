О себе

Пишу песни, слушаю самые разные жанры, любимая девочка Dequine🥰🫶🏻 Сама сейчас больше про поп-рок; Люблю новые интересные знакомства, особенно с творческими людьми. Раньше рисовала и занималась дизайном) Сижу дома под пледом в равной степени с прогулками и танцами в клубе. Нравится открывать для себя интересные заведения и показывать их другим людям; Ищу для себя общение без конкретики, компанию на вечер, возможно подружек или друзей💃💃