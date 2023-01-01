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Москва
Москва
Профиль пользователя cccceya
О себе
Пишу песни, слушаю самые разные жанры, любимая девочка Dequine🥰🫶🏻 Сама сейчас больше про поп-рок; Люблю новые интересные знакомства, особенно с творческими людьми. Раньше рисовала и занималась дизайном) Сижу дома под пледом в равной степени с прогулками и танцами в клубе. Нравится открывать для себя интересные заведения и показывать их другим людям; Ищу для себя общение без конкретики, компанию на вечер, возможно подружек или друзей💃💃
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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