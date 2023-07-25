Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь

Москва → Другое Погулять, поиграть в шахматы или покер или сходить куда-нибудь)

Москва → Другое Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Москва → Другое Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.