Москва
Профиль пользователя Catush

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О себе

Помогаю существовать музыкальной индустрии в России. МТС Live 🔥

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Летим в Мутаборск в любые выходные

Участие в других событиях

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.