Москва
Профиль пользователя Catush
О себе
Помогаю существовать музыкальной индустрии в России. МТС Live 🔥
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь
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