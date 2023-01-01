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Москва
Москва
Профиль пользователя CatherineBovary
О себе
Все такие активные, саморазвитые, самоосознанные, аж тошнит.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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