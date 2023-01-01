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Москва
Профиль пользователя CatherineBovary

фото пользователя CatherineBovary

О себе

Все такие активные, саморазвитые, самоосознанные, аж тошнит.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Поболтать по душам о том о сем 😅🙂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя GoodinWalking

Челябинск → пообщаться

Господа и дамы, кто любит визуальные новеллы? Давайте обсудим!

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Elis20

Уфа → пообщаться

Ищу позитивное общение)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ereador

Москва → пообщаться

Кому интересно обсудить канон и фанфики по Гарри Поттеру - заходите

Откликнулся 1 участник

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