Все такие активные, саморазвитые, самоосознанные, аж тошнит.

Была в сети на прошлой неделе

Кому интересно обсудить канон и фанфики по Гарри Поттеру - заходите

Господа и дамы, кто любит визуальные новеллы? Давайте обсудим!

Поболтать по душам о том о сем 😅🙂

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