Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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Москва → Другое Ищу подруг живущих рядом с Чертаново южное

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Москва → Другое Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

Москва → Другое Найти друзей по интересам, прогуляться по городу

Москва → Другое Хочу в парк на творческий пикничек✨

Москва → Другое Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.