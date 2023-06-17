Москва
Профиль пользователя Cath
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
Ищу читательниц для своего романа ❤️🔥🔥🔞
Москва → Другое
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Москва → Другое
Найти друзей по интересам, прогуляться по городу
Москва → Другое
Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии
Москва → Другое
Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.
Москва → Другое
очень хочется выйти из 4 стен
Москва → Другое
Киновечер на крыше!
Москва → Другое
👣 Прогуляться по ночной Москве в большой, весёлой компании!
Москва → Другое
Ищу подруг живущих рядом с Чертаново южное
Москва → Другое
Посмотреть кино вместе
Москва → Другое
Поиграть в пинг-понг в Ясенево, Москва
Москва → Другое
Хочу ходить в зал. Одной скучно) в Спирит Чертаново
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.