Москва
Профиль пользователя Caroline

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О себе

Всем привет, меня зовут Каролина, мне 19)
Я довольно позитивный и дружелюбный человек. Была бы рада расширить свой круг друзей и знакомых. Я работаю seo-менеджером, аналитиком и маркетологом на производстве одежды!

Я обожаю кататься на велике и роликах, если ты тоже, то вообще супер! Люблю читать, в последнее время очень нравятся антиутопии, прямо сейчас уже в 3 раз перечитываю «Мы» Замятина. Из музыки люблю постпанк и вообще 80-е, в частности, bauhaus. Обожаю вязать, большая коллекция вязаных вещей) В кино я не особо разбираюсь, но из последнего, что оставило сильное впечатление - Страсти по Андрею Рублеву и Я Кристина.

Я больше за оффлайн общение, всегда рада помочь и выслушать.

Профиль обновлён 31 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

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