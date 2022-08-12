Москва
Профиль пользователя Carolina
О себе
Всем привет! Я веселая, неконфликтная, танцую в нескольких стилях, выступаю на соревнованиях, обожаю моду и шопинг, читаю фэнтези, посещаю балы, вечеринки и разные светские мероприятия.
Ищу подруг 25-45 лет из Москвы для болтовни обо всем на свете, как онлайн, так и оффлайн: совместных прогулок, шопинга и других развлечений)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
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Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
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Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
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