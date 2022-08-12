Всем привет! Я веселая, неконфликтная, танцую в нескольких стилях, выступаю на соревнованиях, обожаю моду и шопинг, читаю фэнтези, посещаю балы, вечеринки и разные светские мероприятия. Ищу подруг 25-45 лет из Москвы для болтовни обо всем на свете, как онлайн, так и оффлайн: совместных прогулок, шопинга и других развлечений)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан

📺 Политика

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