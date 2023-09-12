О себе

Меня зовут Саша, мне 24 года, я работаю аналитиком. Увлекаюсь настольными играми, занимаюсь спортом, изучаю испанский язык, люблю фильмы.

Здесь ищу компанию для настольных игр, так как коллекция игр есть, но поиграть не с кем