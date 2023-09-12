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Москва
Профиль пользователя Carbonium

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О себе

Меня зовут Саша, мне 24 года, я работаю аналитиком. Увлекаюсь настольными играми, занимаюсь спортом, изучаю испанский язык, люблю фильмы.
Здесь ищу компанию для настольных игр, так как коллекция игр есть, но поиграть не с кем

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу компанию для настольных игр

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Откликнулись 4 участника

Москва → собрать компанию

Поиграть в настолки

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 19 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ээ, если я правильно понял 😅

Откликнулось 14 участников

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