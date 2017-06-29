Люблю бегать, ходить в зал, на выходных могу сходить в оперу, нравится математика, ml.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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