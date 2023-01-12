Москва
Профиль пользователя CaptainXenia

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О себе

Стараюсь чаще напоминать себе о выражении "Memento mori". Исходя из этого строить ближайшие и долгосрочные планы. Хотя умирать не собираюсь)

Люблю как активный отдых (спортивные игры, экстрим), так и пассивный (настолки, кино). Обожаю пробовать новое.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → собрать компанию

В парк на пикник с настолками на выходных

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tolya.wow
Москва → Другое

Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

маленькое фото пользователя ElenaM
Москва → Другое

Хочу найти компанию на Вейк серф

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