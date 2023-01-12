Стараюсь чаще напоминать себе о выражении "Memento mori". Исходя из этого строить ближайшие и долгосрочные планы. Хотя умирать не собираюсь) Люблю как активный отдых (спортивные игры, экстрим), так и пассивный (настолки, кино). Обожаю пробовать новое.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

Москва → собрать компанию В парк на пикник с настолками на выходных

Москва → Другое Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.