Москва
Профиль пользователя Captain_Nemo
О себе
За любую активность, кроме голодовки
Как давно вы перечитывали "Маленького принца"?
Могу очень много ходить, наверное до 60 тысяч шагов
С недавних пор полюбил post punk, он дарит очень приятные эмоции
Всю сознательную жизнь увлекаюсь физикой, учусь на ядрёного инженера, но сейчас лето-время копаться в opengl
Пожалуйста, вытащите меня из дома, гипсовый бюстик на моём столе уже странно смотрит на меня!
(микро темы для разговора : советские часы, перьевые ручки)
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
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