За любую активность, кроме голодовки Как давно вы перечитывали "Маленького принца"? Могу очень много ходить, наверное до 60 тысяч шагов С недавних пор полюбил post punk, он дарит очень приятные эмоции Всю сознательную жизнь увлекаюсь физикой, учусь на ядрёного инженера, но сейчас лето-время копаться в opengl Пожалуйста, вытащите меня из дома, гипсовый бюстик на моём столе уже странно смотрит на меня! (микро темы для разговора : советские часы, перьевые ручки)

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🎭 Театр

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