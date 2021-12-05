Москва
Профиль пользователя Captain_Dmitriy

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Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю на яхту! пить, курить кальян и веселиться)

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю на яхту! пить, курить кальян и веселиться)

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