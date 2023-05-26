Хочу впечатлений Угараю по всему, что связано с Китаем. Пристрастилась почти в любое свободное время читать. Из музыки слушаю преимущественно русскоязычное. ЛГБТ. Расскажи мне, что обычно не можешь рассказать другим. Раздели со мной очарование солнечного света. Посоветуй мне книгу. Выпей со мной кофе. Давай вечером играть на улице в пинг-понг. Поехали в верёвочный парк! Емое давай вместе сходим на йогу!! Предложи любой кипиш, эту жизнь нужно хотеть

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → Другое Я хочу сходить в кино, кто со мной?

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