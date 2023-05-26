Москва
Профиль пользователя Canary

фото пользователя Canary
фото #2 пользователя Canary
фото #3 пользователя Canary

О себе

Хочу впечатлений
Угараю по всему, что связано с Китаем. Пристрастилась почти в любое свободное время читать. Из музыки слушаю преимущественно русскоязычное. ЛГБТ.
Расскажи мне, что обычно не можешь рассказать другим. Раздели со мной очарование солнечного света. Посоветуй мне книгу. Выпей со мной кофе. Давай вечером играть на улице в пинг-понг. Поехали в верёвочный парк! Емое давай вместе сходим на йогу!! Предложи любой кипиш, эту жизнь нужно хотеть

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Шахматы в чайной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Ищу подругу/друга для ежедневного общения

маленькое фото пользователя 6428
Москва → Другое

Ищу подруг. Возраст любой.🤗

маленькое фото пользователя Next
Москва → Другое

Я хочу сходить в кино, кто со мной?

маленькое фото пользователя sunshine
Москва → Другое

Давай по пьём чай

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.