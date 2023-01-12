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Москва
Москва
Профиль пользователя CacheOn
О себе
Привет) меня зовут Кеша) работаю сис. админом в телекоме, люблю рок-музыку и компьютерные игры) хожу на концерты, играю на гитаре в группе, сочиняю музыку) иногда путешествую по нашей необъятной)
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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