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Москва
Профиль пользователя CacheOn

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О себе

Привет) меня зовут Кеша) работаю сис. админом в телекоме, люблю рок-музыку и компьютерные игры) хожу на концерты, играю на гитаре в группе, сочиняю музыку) иногда путешествую по нашей необъятной)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по району(Бирюлево восточное)

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