Женщина нужна мужчине, чтобы мотивировать его на поиск креативного решения задач, которые у него никогда бы не возникли, если бы не женщина! О себе: 182/81, живу в Москве. Собираю кубик Рубика за 90 секунд. В девушках ценю естественную красоту. Одноразовые отношения не интересуют. Люблю путешествовать по России, посещать известные места и пробовать разную кухню. За границей не был, хочу наверстать. Уже получил загранпаспорт. Ищу близкую по духу и интересам умную собеседницу и любовницу. Чувство юмора мой конёк, но порой могу шокировать нежный цветочек. Веганов не люблю, так как они едят еду моей еды!) Хочу объездить весь мир вдвоём!

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.