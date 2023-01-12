Москва
Профиль пользователя Bysi853

фото пользователя Bysi853

О себе

Занимаюсь спортом, бокс, тяжёлая атлетика

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу познакомиться с новыми ребятами

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

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