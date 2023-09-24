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Москва
Профиль пользователя Bummm_177

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О себе

В принципе рассказать можно о многом, но тут всякого придумать как нечего делать, а вот как оно на самом деле, узнётся лишь в живую

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → собрать компанию

24.09.23 шашлыки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 185 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

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приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

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