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Москва
Москва
Профиль пользователя Bummm_177
О себе
В принципе рассказать можно о многом, но тут всякого придумать как нечего делать, а вот как оно на самом деле, узнётся лишь в живую
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес
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