Люблю иногда послушать громкую музыку, по жанрам нет особых предпочтений. В основном слушаю рок, что-то ритмичное. Slipknot, papa roach, 2rbina, киш, LP и многие другие. В планах начать кататься на велосипеде. Вроде как рукастый, голова соображает, в меру общительный. Увлекаюсь компьютерами (настройка, сборка), немного онлайн играми, готовкой. Хочу изучить хотя бы один язык программирования, но не с кем идти в этом направлении.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

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