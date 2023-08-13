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Москва
Профиль пользователя Bulkapirojok

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О себе

Добрый день, меня зовут Катя, не так давно я моя жизнь была ограничена семьей,детьми,бытом. Сейчас появилось свободное время пытаюсь найти ему хорошее заполнение) люблю путешествовать,театры, выставки, вкусную еду, хорошее вино, общение с интересными позитивными людьми, танцы,игры , движуху

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь

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