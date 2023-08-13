О себе

Добрый день, меня зовут Катя, не так давно я моя жизнь была ограничена семьей,детьми,бытом. Сейчас появилось свободное время пытаюсь найти ему хорошее заполнение) люблю путешествовать,театры, выставки, вкусную еду, хорошее вино, общение с интересными позитивными людьми, танцы,игры , движуху