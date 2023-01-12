•18 лет • из музыки нравится Eminem, Macan, Ludovico Einaudi и не только) • люблю искусство, узнавать что-то новое •любительски занимаюсь баскетболом

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

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🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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