Москва
Профиль пользователя bulanowwwa

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О себе

•18 лет
• из музыки нравится Eminem, Macan, Ludovico Einaudi и не только)
• люблю искусство, узнавать что-то новое
•любительски занимаюсь баскетболом

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти интересных девушек

Участие в других событиях

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Хочу в парк на творческий пикничек✨

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