Очень люблю обе своих доски (лонг и сноу бороды) и к сожалению ни кого в моем окружение этим не заинтересовать( Музыка - был когда-то барабанщиком, сейчас просто люблю интересную и качественную музыку от тяжелика (soad, Korn ....) до попсы, классики и любимчика Hans Zimmer. С удовольствием посетил бы концерт или сам сыграл бы что то (безумно хочется снова сесть за установку 😁)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

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