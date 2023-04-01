Ялта
Профиль пользователя Bronzor
О себе
Люблю фентези в большинстве его проявлениях, от книг и игр, до ролевок или сходок по DnD
Обожаю Рок музыку, в частности Панк, пост Панк, Металл, Паган, Рок-н-ролл и прочее.
Компьютерные игры и технологии.
В душе всегда 21 год.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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