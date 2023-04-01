Люблю фентези в большинстве его проявлениях, от книг и игр, до ролевок или сходок по DnD Обожаю Рок музыку, в частности Панк, пост Панк, Металл, Паган, Рок-н-ролл и прочее. Компьютерные игры и технологии. В душе всегда 21 год.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Алушта → пообщаться Играю в wow 335\ванилла и БалдурсГейтс 3 кто хочет кооперации?

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