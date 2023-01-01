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Москва
Профиль пользователя Bref

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О себе

всем привет, я недавно переехал в Санкт-Петербург, я хотел бы познакомиться с новыми друзьями для тусовки, было бы лучше, если бы вы знали английский

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎭 Театр
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