Есть пара настолок и если есть возможность то собираемся компанией в антикафе и играем в другие настолки. Есть VR очки, есть 60 тайтлов манги и 10 аудио книг, 400+ игр в стиме . Тут потому что искал людей сходить на квест

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика

Москва → сходить на мероприятие Нужен один человек на квест

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.