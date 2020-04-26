Москва
Профиль пользователя Boxman

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О себе

Есть пара настолок и если есть возможность то собираемся компанией в антикафе и играем в другие настолки.
Есть VR очки, есть 60 тайтлов манги и 10 аудио книг, 400+ игр в стиме .
Тут потому что искал людей сходить на квест

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

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📺 Политика

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Нужен один человек на квест

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Apikez
Москва → Другое

Идём на квест!

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