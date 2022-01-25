Москва
Профиль пользователя borodin21171
О себе
Слушаю разную музыку по настроению, могу послушать как Шатунова так и бурзум, все зависит от обстоятельств
С недавних пор начал бегать по утрам, цель сбросить лишний вес.
Люблю общение. Нравится открытые люди с которыми не нужно напрягать язык. Люблю прогуляться, люблю природу, посидеть летом у пруда вообще кайф) Люблю кравтофое пиво, особенно томатное. Ну в общем много что нравится, могу обсудить если будет интересно)
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Ищу интересных собеседников:)
Кому скучно-пишите)
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Может поговорим?
Готова подискутировать на любую тему
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира
Друзьяшки найдитесь
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола
Подружиться, все подробности в анкете
Вопрос жизни и смерти
Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко
Обсудить фильмы , книги, игры
Не мограй. Моргнешь, и ты труп.
Посоветуйте действительно страшные фильмы ужасов
Поговорить о жизни
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Поиграем в jackbox?
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