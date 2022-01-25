О себе

Слушаю разную музыку по настроению, могу послушать как Шатунова так и бурзум, все зависит от обстоятельств



С недавних пор начал бегать по утрам, цель сбросить лишний вес.

Люблю общение. Нравится открытые люди с которыми не нужно напрягать язык. Люблю прогуляться, люблю природу, посидеть летом у пруда вообще кайф) Люблю кравтофое пиво, особенно томатное. Ну в общем много что нравится, могу обсудить если будет интересно)