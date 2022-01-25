Москва
Профиль пользователя borodin21171

фото пользователя borodin21171

О себе

Слушаю разную музыку по настроению, могу послушать как Шатунова так и бурзум, все зависит от обстоятельств

С недавних пор начал бегать по утрам, цель сбросить лишний вес.
Люблю общение. Нравится открытые люди с которыми не нужно напрягать язык. Люблю прогуляться, люблю природу, посидеть летом у пруда вообще кайф) Люблю кравтофое пиво, особенно томатное. Ну в общем много что нравится, могу обсудить если будет интересно)

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу интересных людей для общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

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Ищу интересных собеседников:)

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Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

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Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

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Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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Москва → Другое

Может поговорим?

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Готова подискутировать на любую тему

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Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

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Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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Алматы → Другое

Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира

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Друзьяшки найдитесь

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Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

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